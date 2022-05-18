Клопп сравнил резервистов «Ливерпуля» с «Феррари»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп пообщался с представителями СМИ после поединка с «Саутгемптоном» в рамках предпоследнего тура Премьер-лиги. «Красные» отпраздновали победу с счетом 2:1, несмотря на отсутствие нескольких лидеров.

«Я очень доволен игрой. Наших резервистов можно сравнить с «Феррари» в гараже. Просто вау. Если бы мы не смогли выиграть, то это была исключительно моя вина. Однако мы выполнили свою задачу, парни должны гордиться собой», - приводит слова немецкого специалиста The Athletic.

За тур до завершения сезона подопечные Юргена Клоппа отстают от лидирующего «Манчестер Сити» на один балл.