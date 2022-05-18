Каррагер: «Кажется, что Клопп может выставить любую команду и она выиграет»

Футбольный эксперт Джейми Каррагер рассказал о своём восхищении глубиной состава «Ливерпуля».

«В том, что Клопп создал в «Ливерпуле», есть что-то особенное – и это не только стартовые одиннадцать игроков. Когда ты можешь выставить любую команду и она играет с менталитетом победителей – это невероятно», - сказал бывший защитник «Ливерпуля».

Во вторник «Ливерпуль» на выезде обыграл «Саутгемптон» со счетом 2:1.

За тур до финиша чемпионата команда Юргена Клоппа отстает от «Манчестер Сити» на одно очко в борьбе за первое место в АПЛ.