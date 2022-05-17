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«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» ведут борьбу за подписание вингера «Аякса»

17 Мая 2022 • 20:26 Комментировать
Саутгемптон
...
Ливерпуль
7.80 5.20 1.37
Через 0 ч. 58 мин.

Представители «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» связались с вингером «Аякса» Антони.

22-летний бразилец давно связан с возможным переездом в Англию. Одним из претендентов на его подписание считался «Ньюкасл», который выбыл из гонки, поскольку игрок предпочитает присоединиться к более именитому клубу. Согласно информации бразильского издания UOL, борьбу за подписание Антони ведут «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

Источник уточняет, что фактор Эрика тен Хага делает «Манчестер Юнайтед» главным претендентом на молодого вингера. Кроме того, «Ливерпулю» потребуется закрыть вопрос продления контракта Мохамеда Салаха, прежде чем подписывать новых дорогостоящих футболистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Аякс Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Антони
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САУТГЕМПТОН ЛИВЕРПУЛЬ
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17.05  21:45 Саутгемптон ... Ливерпуль 6.80 5.20 1.43
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