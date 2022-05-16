Милнер: «Я сказал Тренту, что ему скоро может стать скучно»

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер прокомментировал новость о том, что его одноклубник Трент Александер-Арнольд в 23 года выиграл все возможные трофеи в составе мерсисайдского клуба.

«Я сказал Тренту, что ему скоро может стать скучно. Это просто невероятный игрок. Он заслуживает всё, что выиграл, но никогда не знаешь, что может случиться в будущем. Сейчас ему стоит просто этим насладиться», – заявил Милнер в интервью официальному сайту «Ливерпуля».

Напомним, что Трент Александер-Арнольд впервые дебютировал за «Ливерпуль» в сезоне 2017/18, когда его команда дошла до финала Лиги чемпионов, где уступила в Киеве мадридскому «Реалу».