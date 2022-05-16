Клопп: «Фабиньо очень быстро восстанавливается»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что полузащитник команды Фабиньо быстро восстанавливается после травмы, которую получил в выездном матче чемпионата Англии против «Астон Виллы». Но немец при этом добавил, что футболист точно не примет участия в завтрашнем матче против «Саутгемптона».

«Фабиньо очень быстро восстанавливается. Завтра он не готов сыграть, но темпы его восстановления идут очень быстро. Похоже, что всё будет хорошо», – заявил Клопп на пресс-конференции.

Таким образом, Фабиньо, скорее всего, сможет восстановиться к финалу Лиги чемпионов против мадридского «Реала», который пройдёт 28 мая в Париже не стадионе «Парк де Франс».