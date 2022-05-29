Линекер отметил игру Куртуа в финальном матче Лиги чемпионов

Бывший форвард сборной Англии, а ныне эксперт Гари Линекер в своих социальных сетях отреагировал на игру бельгийского голкипера «Реала» Тибо Куртуа в финале Лиги чемпионов.

Линекер написал, что «Реал» заслуженно завоевал трофей, так как команда неоднократно бросала себе вызов и проявляла менталитет победителя. Эксперт особенно отметил игру бельгийского вратаря «сливочных» Тибо Куртуа, которого экс-игрок сборной Англии назвал одним из лучших голкиперов мира.

Напомним, что Куртуа был назван лучшим игроком финала Лиги чемпионов. Бельгиец помог мадридскому клубу одержать минимальную победу над «Ливерпулем» со счётом 1:0.