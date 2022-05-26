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Лига чемпионов

Карвахаль: «Будем надеяться, что Салах дважды подряд проиграет в финале Лиги чемпионов против «Реала»

26 Мая 2022 • 14:51 Комментировать
Ливерпуль
...
Реал Мадрид
2.00 3.70 3.50
28.05 22:00

Правый защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль отреагировал на слова форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, который заявил, что хочет взять реванш у «сливочных» за поражение в финале Лиги чемпионов 2018 года в Киеве.

«Будем надеяться, что Салах дважды подряд проиграет в финале Лиги чемпионов против «Реала». Я не знаю Салаха лично. Правда такова, что когда ты проигрываешь в подобного рода матчах, то всегда хочешь получить второй шанс» против той же команды, чтобы обыграть её», – сказал Карвахаль в интервью официальному сайту «Реала».

Имя нового победителя Лиги чемпионов станет известно уже в эту субботу. Матч между «Ливерпулем» и «Реал» Мадридом в Париже стартует в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Даниэль Карвахаль Мохамед Салах
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ЛИВЕРПУЛЬ РЕАЛ МАДРИД
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