Карвахаль: «Будем надеяться, что Салах дважды подряд проиграет в финале Лиги чемпионов против «Реала»

Правый защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль отреагировал на слова форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, который заявил, что хочет взять реванш у «сливочных» за поражение в финале Лиги чемпионов 2018 года в Киеве.

«Будем надеяться, что Салах дважды подряд проиграет в финале Лиги чемпионов против «Реала». Я не знаю Салаха лично. Правда такова, что когда ты проигрываешь в подобного рода матчах, то всегда хочешь получить второй шанс» против той же команды, чтобы обыграть её», – сказал Карвахаль в интервью официальному сайту «Реала».

Имя нового победителя Лиги чемпионов станет известно уже в эту субботу. Матч между «Ливерпулем» и «Реал» Мадридом в Париже стартует в 22:00 по московскому времени.