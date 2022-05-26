Анчелотти: «Побеждать в качестве тренера приятнее, чем будучи игроком»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти считает, что для тренеров вкус побед слаще, чем для футболистов.

«Выигрывая Лигу чемпионов, ты чувствуешь, что победил в самом важном турнире. Но победа в качестве тренера – не то же самое, что победа в качестве игрока. Это совсем разные ощущения, и они сильнее для тренеров. Будучи игроком, ты выигрываешь трофей вместе со своими товарищами по команде, а в роли тренера ты чувствуешь больше личной ответственности», – заявил итальянец в интервью УЕФА перед финалом Лиги чемпионов.

Мадридский «Реал» Карло Анчелотти сыграет с «Ливерпулем» Юргена Клоппа в финале, который пройдёт 28 мая.