Куртуа признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа получил приз лучшему игроку финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

Бельгиец отразил девять ударов соперников, сохранив ворота своей команды в неприкосновенности. «Реал» отпраздновал минимальную победу благодаря гола Винисиуса Жуниора на 59-й минуте. Голкипер англичан Алиссон Бекер так и не совершил ни одного спасения в этот вечер.

«Куртуа спас команду в решающие моменты, когда «Ливерпуль» оказывал давление. Также он блистательно отразил удар Мохамеда Салаха в концовке», – отметили технические наблюдатели УЕФА.

Последним голкипером, удостоившимся от УЕФА награды лучшему игроку финала Лиги чемпионов, был Эдвин ван дер Сар, приведший в 2008 году «Манчестер Юнайтед» к победе над «Челси».