Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Куртуа признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов

29 Мая 2022 • 01:26 Комментировать
Ливерпуль
0:1
Реал Мадрид
окончен

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа получил приз лучшему игроку финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

Бельгиец отразил девять ударов соперников, сохранив ворота своей команды в неприкосновенности. «Реал» отпраздновал минимальную победу благодаря гола Винисиуса Жуниора на 59-й минуте. Голкипер англичан Алиссон Бекер так и не совершил ни одного спасения в этот вечер.

«Куртуа спас команду в решающие моменты, когда «Ливерпуль» оказывал давление. Также он блистательно отразил удар Мохамеда Салаха в концовке», – отметили технические наблюдатели УЕФА.

Последним голкипером, удостоившимся от УЕФА награды лучшему игроку финала Лиги чемпионов, был Эдвин ван дер Сар, приведший в 2008 году «Манчестер Юнайтед» к победе над «Челси».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Тибо Куртуа
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Ливерпуль 0:1 Реал Мадрид 2.05 3.70 3.75
Все матчи
Новости
Сегодня, 29 Мая
02:48 · Лига чемпионов
Романо: Модрич продлил контракт с «Реалом»
02:39 · Франция. Лига 1
Президент «Реала»: «Даже не вспоминайте о Мбаппе»
02:30 · Лига чемпионов
Анчелотти: «Реал» заслуженно выиграл Лигу чемпионов»
02:19 · Лига чемпионов
Куртуа: «Меня не уважают в Англии – я ответил им своей игрой»
02:08 · Лига чемпионов
Ширер: «Успехи «Реала» – это не везение»
01:54 · Лига чемпионов
Клопп – о поражении в финале: «Трудно, когда соперник обороняется так глубоко» 1
01:26 · Лига чемпионов
Куртуа признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов
01:13 · Лига чемпионов
«Реал» побеждал в Лиге чемпионов в два раза чаще, чем ближайший преследователь
00:50 · Лига чемпионов
УЕФА обвиняет в беспорядках болельщиков «Ливерпуля»
00:11 · Лига чемпионов
Винисиус – пятый в списке самых молодых голеодоров в истории финалов Лиги чемпионов
28 Мая
23:55 · Лига чемпионов
«Ливерпуль» подобрался к рекорду «Баварии» в финалах Лиги чемпионов
23:35 · Лига чемпионов
«Ливерпуль» пробил в створ 5 раз за тайм – это повторение результата двух предыдущих финалов вместе взятых
23:25 · Лига чемпионов
Судья не зачитал гол Бензема в ворота «Ливерпуля» 1
23:24 · Лига чемпионов
Мане установил своеобразный рекорд финалов Лиги чемпионов
23:16 · Лига чемпионов
«Реал» не нанёс ни одного удара за первые 35 минут финала, у «Ливерпуля» – 8
Все новости
Рекомендуем