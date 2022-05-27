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Салах – о лучшем игроке на планете: «Если не брать меня, то Бензема»

27 Мая 2022 • 14:56 Комментировать (2)
Ливерпуль
...
Реал Мадрид
2.05 3.70 3.60
28.05 22:00

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах высказал своё мнение относительно лучшего футболиста в мире на данный момент.

В беседе с BT Sport перед завтрашним финалом Лиги чемпионов Салаха спросили, считает ли он себя лучшим на планете.

«Да, я бы сказал так, — сказал Салах. — В моем уме, да. Неважно, выберете вы кого-то другого или нет, я это уважаю. Но на мой взгляд - да».

Однако, форвард назвал еще одно имя.

«Если не брать меня, тогда я бы выбрал Бензема», - сказал Салах.

Оба футболиста имеют шанс доказать свой статус в финале Лиги чемпионов, который начнется в субботу, 28 мая, в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Карим Бензема Мохамед Салах
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ЛИВЕРПУЛЬ РЕАЛ МАДРИД
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