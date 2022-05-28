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«Реал» установил уникальное достижение

28 Мая 2022 • 20:41 Комментировать
Ливерпуль
...
Реал Мадрид
2.05 3.70 3.75
Через 0 ч. 10 мин.

В финале Лиги чемпионов опыт явно будет на стороне мадридского «Реала».

В сегодняшний состав мадридцев на решающий поединок против «Ливерпуля» попали сразу четыре игрока, сыгравшие 100 и более матчей в Лиге чемпионов – это рекорд всех времён для финалов.

Отметку в 100 матчей в коллективе Карло Анчелотти преодолели нападающий Карим Бензема, полузащитники Тони Кроос и Лука Модрич, а также защитник Давид Алаба.

В финале Лиги чемпионов «Реал» сыграет против «Ливерпуля». Встреча пройдёт в Париже на стадионе «Стад де Франс».

В случае победы «Реал» станет 14-кратным победителем соревнования.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лига Чемпионов
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ЛИВЕРПУЛЬ РЕАЛ МАДРИД
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28.05  22:15 Ливерпуль ... Реал Мадрид 2.00 3.75 3.65
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