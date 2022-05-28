«Реал» установил уникальное достижение

В финале Лиги чемпионов опыт явно будет на стороне мадридского «Реала».

В сегодняшний состав мадридцев на решающий поединок против «Ливерпуля» попали сразу четыре игрока, сыгравшие 100 и более матчей в Лиге чемпионов – это рекорд всех времён для финалов.

Отметку в 100 матчей в коллективе Карло Анчелотти преодолели нападающий Карим Бензема, полузащитники Тони Кроос и Лука Модрич, а также защитник Давид Алаба.

В финале Лиги чемпионов «Реал» сыграет против «Ливерпуля». Встреча пройдёт в Париже на стадионе «Стад де Франс».

В случае победы «Реал» станет 14-кратным победителем соревнования.