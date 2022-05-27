Робертсон – о финале Лиги чемпионов: «У «Реала» была более спокойная подготовка к матчу»

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон считает, что у «Реала» было больше времени подготовиться к финальному матчу Лиги чемпионов.

«У «Реала» была более спокойная подготовка, потому что они выиграли чемпионат две или три недели назад и смогли немного расслабиться, с меньшим ритмом и меньшей интенсивностью. В этом году мы хотели выиграть все трофеи и готовились к этому.

Прошлые выходные прошли, как на американских горках, когда мы боролись с «Манчестер Сити» за чемпионство в АПЛ. Теперь нам предстоит очередная важная игра в сезоне, и мы готовы», — цитирует Робертсона Cope.es.

Напомним, «Ливерпуль» занял второе место в чемпионате Англии, отстав от победителя «Манчестер Сити» на одно очко. Финал Лиги чемпионов пройдёт в пригороде Парижа 28 мая. Начало – в 22:00 мск.