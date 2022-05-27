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Лига чемпионов

Карпин рассказал о том, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов

27 Мая 2022 • 11:34 Комментировать
Ливерпуль
...
Реал Мадрид
2.00 3.70 3.55
28.05 22:00

Наставник «Ростова» и сборной России Валерий Карпин рассказал журналистам о том, за кого будет болеть в предстоящем финале Лиги чемпионов.

Карпин сказал порталу Sport24, что в финале будет болеть за «Ливерпуль», так как ему очень импонирует игра команды Юргена Клоппа. Тренер «Ростова» отметил, что предсказать исход финального поединка очень сложно, так как мадридский «Реал» весьма непредсказуем.

Напомним, что финальный матч Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и мадридским «Реалом» состоится уже 28 мая. Встреча пройдёт в Париже на знаменитом стадионе «Стад-де-Франс».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Валерий Карпин Лига Чемпионов
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ЛИВЕРПУЛЬ РЕАЛ МАДРИД
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