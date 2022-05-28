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Лига чемпионов

Салах: Клопп иногда выводит меня из себя и он это знает

28 Мая 2022 • 12:35 Комментировать
Ливерпуль
...
Реал Мадрид
2.05 3.75 3.70
Через 8 ч. 32 мин.

Звёздный египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал журналистам о работе с тренером мерсисайдской команды Юргеном Клоппом.

Салах сказал, что у него с немецким специалистом прекрасные отношения, ведь Клопп отличный тренер, который прекрасно знает о том, как сделать всех вокруг себя счастливыми. Египтянин отшутился, что иногда Клопп выводит его из себя, но тренер знает об этом. Форвард добавил, что понимает все решения немецкого наставника.

Напомним, что сегодня в финале Лиги чемпионов подопечные Юргена Клоппа сыграют с мадридским «Реалом». Встреча начнётся в 22.00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Лига Чемпионов Юрген Клопп Мохамед Салах
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ЛИВЕРПУЛЬ РЕАЛ МАДРИД
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28.05  22:00 Ливерпуль ... Реал Мадрид 2.00 3.75 3.65
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