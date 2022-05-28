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Ориги – единственный игрок «Ливерпуля», который пропустит финал Лиги чемпионов с «Реалом»

28 Мая 2022 • 18:03 Комментировать
Ливерпуль
...
Реал Мадрид
2.05 3.70 3.75
Через 3 ч. 16 мин.

«Ливерпуль» подходит к финалу Лиги чемпионов против мадридского «Реала» практически без кадровых проблем. По информации от официального сайта мерсисайдцев, игру будет вынужден пропустить только запасной форвард Дивок Ориги, который летом на правах свободного агента перейдёт в «Милан».

Напомним, что к матчу с «Реалом» восстановились ранее травмированные Фабиньо и Тьяго Алькантара. Поединок со «сливочными» должен стартовать в 22:00 по московскому времени на парижском стадионе «Парк де Франс».

Ориги присоединился к «Ливерпулю» летом 2014 года из французского «Лилля». Недавно главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп заявил, что всегда будет считать бельгийца легендой клуба.

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Реал Мадрид Ливерпуль Дивок Ориги
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ЛИВЕРПУЛЬ РЕАЛ МАДРИД
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28.05  22:00 Ливерпуль ... Реал Мадрид 2.00 3.75 3.65
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