Михаил Кержаков: «Могли отложить чемпионство, но Сергеев вышел и решил вопросы»

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков высказался о победе «Зенита» над московским «Спартаком» (3:2), которая принесла чемпионство клубу из Санкт-Петербурга.

«Пока ничего не могу сказать про эмоции, ещё не отошел от игры.

Третий победный гол? Я не стал бежать, на своем местечке попраздновал, далековато было, устал бы.

Могли отложить чемпионство после гола «Спартака»? Было такое ощущение, но выпустили Ваню Сергеева, а он просто вышел и решил вопросы», - сказал голкипер клуба из Санкт-Петербурга в эфире «Матч ТВ».

Контракт 36-летнего россиянина с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2023 года.