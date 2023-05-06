Озбилиз: «Спартак» своей победой может добавить ложку дёгтя в бочку мёда «Зенита»

Бывший игрок «Спартака» Араз Озбилиз поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» встретятся с «Зенитом».

Армянский футболист выразил надежду на то, что «Спартаку» удастся подпортить празднование «Зениту», который близок к тому, чтобы оформить своё пятое чемпионство подряд.

«Спартак» всегда может взять три очка в Питере, но сейчас «Зенит» силён. «Сине-бело-голубые» уже фактически чемпионы, но спартаковцы своей победой могут добавить ложку дёгтя в их бочку мёда и немного подпортить празднование», — приводит слова Озбилиза Sport24.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится завтра, 7 мая, и начнётся он в 18:00 по московскому времени.