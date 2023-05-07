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Ловчев: «В этот раз «Спартак» не сможет забить «Зениту»

07 Мая 2023 • 13:38 Комментировать
Зенит
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Спартак Москва
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Через 2 ч. 52 мин.

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев рассказал, за счёт чего «красно-белые» способны добиться успеха в матче 26-го тура РПЛ против «Зенита».

По мнению ветерана, в предстоящей встрече «Спартаку» следует рассчитывать на свою атаку, поскольку в обороне команда сейчас испытывает большие проблемы. Ловчев подчеркнул, что главный тренер «красно-белых» Гильермо Абаскаль имеет в своём распоряжении защитников среднего уровня, которые часто ошибаются.  

«Когда «Спартак» забивает три-четыре, этого хватает для победы. Но когда время идёт, а «красно-белые» не могут забить, то понятно, что за это время почти наверняка напортачат защитники.

Как мне кажется, «Спартак» в этот раз не сможет забить. Но и пропустит немного – один или два мяча», — приводит слова Ловчева «Плеймейкер».

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится сегодня, 7 мая, в Санкт-Петербурге. Начало — в 18:00 по московскому времени. Напомним, что победа в той игре принесёт «Зениту» пятый подряд чемпионский титул.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Евгений Ловчев
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ЗЕНИТ СПАРТАК МОСКВА
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