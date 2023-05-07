Уткин поздравил «Зенит»… со следующим чемпионством

«Зенит» пятый год подряд стал чемпионом России. Известный журналист Василий Уткин поздравил питерцев с этим титулом ещё в прошлом году, не видя в Премьер-лиге признаков конкуренции.

Уткин считает, что и в следующем чемпионате России «Зениту» никто не сможет бросить перчатку.

«Поздравляю «Зенит» с титулом чемпиона России 2024 года!» - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, что «Зенит» стал десятикратным чемпионом России и СССР. Теперь питерцы получили право нанести на свою эмблему вторую звезду.

Первый матч в статусе новоиспечённого чемпиона России «Зенит» проведёт 13 мая – против «Краснодара» на своём поле.