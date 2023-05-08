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Биджиев: «Мы все ожидали, что «Спартак» составит «Зениту» конкуренцию за чемпионство» эксклюзив

08 Мая 2023 • 16:51 Комментировать (1)
Зенит
3:2
Спартак Москва
окончен

Бывший вратарь московского «Локомотива» и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал чемпионство санкт-петербургского «Зенита».

- Я предполагал и даже был уверен, что «Зенит» решит вопрос чемпионства в этом матче. Но «Спартак» довольно-таки боевитая команда, поэтому в то же время было понятно, что питерцам придётся непросто. Важность матча предопределяла очень многое. Как говорится, ставки были высоки, собралось большое количество болельщиков на стадионе. В принципе, я считаю, «Зенит» одержал победу по делу. «Спартак» играл до конца, но, казалось бы, уже в безнадёжной ситуации зенитовцы смогли вырвать победу и завоевали титул чемпиона пятый раз подряд. Если так взять объективно, то «Зенит», конечно, был сильнейшим в этом чемпионате и заслужил золотые медали. Он прошёл всю дистанцию достаточно ровно, без каких-то особых срывов, показывая довольно качественный футбол. В «Зените» очень хорошее сочетание российских и иностранных футболистов, все игроки здорово работают на поле.

Спартаковцы, к сожалению, после Нового года уже не показывали такой яркий футбол, как в первой части чемпионата. В принципе, мы все ожидали, что «Спартак» составит конкуренцию «Зениту» в борьбе за первое место, но что-то пошло не так, сейчас даже бронзовые медали не выглядят для «Спартака» бесспорными. Уже и ЦСКА вышел на второе место после своей победы над «Оренбургом» и достаточно неожиданного поражения «Ростова» от «Факела». Я думаю, что до конца чемпионата ещё будет сохраняться интрига за второе-третье место. Ну а «Зенит» остаётся только поздравить с очередным чемпионством. Ещё раз повторюсь, что команда его заслужила. Во главе с тренерским штамбом зенитовцы провели огромную качественную работу и достойно провели весь чемпионат.

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Спартак Москва Зенит Чемпионат России Хасанби Биджиев РПЛ
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Комментарии (1)
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Антидыня
08 Мая 2023 в 17:38
Все - это кто? Кто верит в чемпионство свинарника )))
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