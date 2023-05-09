Даниил Денисов: «Спартак» провёл достойный матч против «Зенита»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов поделился комментарием после матча 26-го тура чемпионата России с «Зенитом» (2:3).

«Самый достойный матч «Спартака» с «Зенитом»? Мы все-таки у них и 3:0 выигрывали. Но, конечно же, очень достойный матч провели. Обидно, что в конце пропустили. Но все молодцы, что играли до конца», — приводит слова Денисова «Чемпионат».

В текущем сезоне 20-летний футболист принял участие в 38 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет четыре результативные передачи.

После 26 туров «Спартак» располагается на четвертой строчке, набрав 49 очков.