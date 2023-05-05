Кержаков: «Стыдно за своё поведение по отношению к Спаллетти, приношу извинения»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков извинился перед экс-главным тренером петербургской команды Лучано Спаллетти, который в настоящий момент возглавляет «Наполи».

Напомним, вчера, 4 мая, «Наполи» сыграл вничью с «Удинезе» (1:1) в рамках 33-го тура Серии А, досрочно выиграв чемпионат Италии.

Кержаков признался, что ему стыдно за слова, произнесённые им в адрес итальянского специалиста ранее.

«Я говорил, что Спаллетти двуличный — как раз ориентируясь на ту историю с Халком. Но тренер вынужден балансировать между огромным количеством амбициозных людей. Думаю, 99 процентов тренеров поступили бы так же», — цитирует Кержакова Sports.ru.

Спаллетти возглавлял «Зенит» с 2009 по 2014 год. Вместе с петербургской командой итальянский наставник дважды выигрывал чемпионат России и один раз становился обладателем Кубка страны.