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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Представитель Дугласа Сантоса высказался о возможном получении игроком паспорта РФ

04 Мая 2023 • 16:09 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
07.05 18:00

Тьяго Фрейтас, директор агентства TFM Agency, высказался о возможном получении защитником «Зенита» Дугласа Сантоса российского гражданства.

«Сантос ранее интересовался возможностью получения российского паспорта? Пока на эту тему нет ничего конкретного. Он не обращался по этому поводу», — приводит слова Фрейтаса издание «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 29-летний футболист принял участие в 33 матчах с учетом всех турниров, в которых записал на свой счет семь результативных передач. Контракт Сантоса с «Зенитом» рассчитан до лета 2026 года.

После 25 туров «сине-бело-голубые» лидируют в турнирной таблице РПЛ, набрав 61 очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дуглас Сантос Тьяго Фрейтас
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