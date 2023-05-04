Представитель Дугласа Сантоса высказался о возможном получении игроком паспорта РФ

Тьяго Фрейтас, директор агентства TFM Agency, высказался о возможном получении защитником «Зенита» Дугласа Сантоса российского гражданства.

«Сантос ранее интересовался возможностью получения российского паспорта? Пока на эту тему нет ничего конкретного. Он не обращался по этому поводу», — приводит слова Фрейтаса издание «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 29-летний футболист принял участие в 33 матчах с учетом всех турниров, в которых записал на свой счет семь результативных передач. Контракт Сантоса с «Зенитом» рассчитан до лета 2026 года.

После 25 туров «сине-бело-голубые» лидируют в турнирной таблице РПЛ, набрав 61 очко.