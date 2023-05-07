«Зенит» - десятикратный чемпион России и СССР

«Зенит» в воскресенье не без проблем обыграл «Спартак» в главном матче 26-го тура чемпионата России – 3:2. Набрав три очка, команда Сергея Семака оформила чемпионский титул сезона 2022/2023.

Для «Зенита» это пятый титул чемпиона России подряд. Всего же питерцы становились чемпионами России девять раз. Ещё один раз «сине-бело-голубые» выигрывали чемпионат СССР.

«Зенит» становился чемпионом в 1984, 2007, 2010, 2012, 2015, 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годах.

Праздновать чемпионство «Зенит» будет после следующего матча. В субботу, 13 мая, команда Сергея Семака будет принимать «Спартак».