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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов оставил прогноз на матч «Зенита» и «Спартака»

03 Мая 2023 • 17:36 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
07.05 18:00

Известный российский специалист Александр Тарханов оставил прогноз на матч 26-го тура Премьер-лиги между «Зенитом» и «Спартаком».

«Преимущество должно быть у «Зенита». У спартаковцев есть проблемы в обороне, а у «Зенита» достаточно хороших исполнителей», — заявил экс-наставник многих клубов РПЛ, чьи слова приводит Bobsoccer. Также, по мнению эксперта, никто не вспомнит о драке, случившейся в кубковом матче в ноябре.

Напомним, что «Зенит» и «Спартак» встретятся в Санкт-Петербурге в поединке 26-го тура Премьер-лиги в воскресенье, 7 мая. Подопечные Сергея Семака могут оформить пятый подряд чемпионский титул по итогам этого матча.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Александр Тарханов
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ЗЕНИТ СПАРТАК МОСКВА
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