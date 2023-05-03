Тарханов оставил прогноз на матч «Зенита» и «Спартака»

Известный российский специалист Александр Тарханов оставил прогноз на матч 26-го тура Премьер-лиги между «Зенитом» и «Спартаком».

«Преимущество должно быть у «Зенита». У спартаковцев есть проблемы в обороне, а у «Зенита» достаточно хороших исполнителей», — заявил экс-наставник многих клубов РПЛ, чьи слова приводит Bobsoccer. Также, по мнению эксперта, никто не вспомнит о драке, случившейся в кубковом матче в ноябре.

Напомним, что «Зенит» и «Спартак» встретятся в Санкт-Петербурге в поединке 26-го тура Премьер-лиги в воскресенье, 7 мая. Подопечные Сергея Семака могут оформить пятый подряд чемпионский титул по итогам этого матча.