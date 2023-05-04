«Спартак» следит за аргентинским хавбеком Гарро

Атакующий полузащитник аргентинского клуба «Атлетико Тальерес» Родриго Гарро попал в сферу интересов московского «Спартака».
Как сообщает Metaratings, помимо Матиаса Рохаса, «красно-белые» начали следить за 25-летним плеймейкером Гарро.
В текущем сезоне футболист принял участие в 14 матчах в чемпионате Аргентины, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет три результативные передачи. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Гарро составляет 4,5 миллиона евро.
После 25 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 49 очков.
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