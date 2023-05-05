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Кавазашвили: «Зенит» начнёт грабить конкурентов, если потеряет легионеров

05 Мая 2023 • 20:35 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
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07.05 18:00

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили ответил на вопрос о том, что будет делать «Зенит», если летом команду покинут легионеры.

«Ресурс «Зенита» позволяет переманить к себе сильнейших российских игроков. После ухода бразильцев «Зенит» начнет грабить конкурентов — «Спартак», ЦСКА, «Динамо». Там много молодых и перспективных футболистов», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

После 25 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, набрав 61 очко. В предстоящем матче подопечные Сергея Семака примут на своем поле «Спартак», поединок пройдет 7 мая и начнется в 18:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
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