Кавазашвили: «Зенит» начнёт грабить конкурентов, если потеряет легионеров

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили ответил на вопрос о том, что будет делать «Зенит», если летом команду покинут легионеры.

«Ресурс «Зенита» позволяет переманить к себе сильнейших российских игроков. После ухода бразильцев «Зенит» начнет грабить конкурентов — «Спартак», ЦСКА, «Динамо». Там много молодых и перспективных футболистов», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

После 25 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, набрав 61 очко. В предстоящем матче подопечные Сергея Семака примут на своем поле «Спартак», поединок пройдет 7 мая и начнется в 18:00 по мск.