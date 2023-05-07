Семак: «Спартак» на определенном отрезке сезона смотрелся очень прилично и навязывал нам конкуренцию»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции после матча со «Спартаком» (3:2) ответил на вопросы о чемпионском титуле.

- Вы сказали о том, что надо будет восстановиться и идти дальше. Будет ли выходной ребятам за то, что сегодня выиграли?

- У нас всегда есть выходные, если у нас полноценный недельный цикл, за редким исключением. Поэтому будет выходной, отдохнут немножко. У нас еще четыре матча, и естественно мы хотим побеждать в каждом из них. Будем готовиться, ничего не изменится. Я думаю, все команды понимают это прекрасно. И за предыдущие четыре года, мне кажется, мы должны были приучить, что несмотря на результат и чемпионство, какое бы ни было, досрочное или не досрочное, мы стараемся играть на победу в каждом матче.

- Вы выиграли в пятый раз подряд чемпионат. Ваши предшественники, Дик Адвокат, Лучано Спаллетти, Виллаш-Боаш выиграли четыре чемпионата. И когда-то давно Павел Садырин выиграл чемпионат СССР. Вот такая серия побед - соперники стали как-то слабее, или «Зенит» стал сильнее?

- Сложно сказать. И сегодняшний матч, и до этого… легко не бывает абсолютно. И соперники каждый год… Пять лет назад «Локомотив» был основным соперником, два года, наверное, потом «Краснодар» и «Динамо», которое шло до 25 тура в три очка. В этом сезоне «Спартак» на определенном отрезке смотрелся очень прилично и навязывал нам конкуренцию. Поэтому кажется так для болельщиков других клубов или журналистов, что что-то легко. Специалисты понимают, что это очень сложно каждый год подтверждать, что ты сильнее, и находить ресурсы эмоциональные и физические, чтобы сохранить тот баланс, который позволяет побеждать, сохранить тот голод к победам, который есть. Мы что, мы делаем свою работу, стараемся делать как можно лучше. Результат? Уже вопрос сопутствующий. Мы же не можем гарантировать результат, но мы можем гарантировать качество нашей работы, что мы выкладываемся на 100%, отдавая все наши силы для того, чтобы наша команда играла лучше, для того, чтобы побеждала.