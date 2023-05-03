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Агент Джикии отказался комментировать слухи о продлении контракта игрока со «Спартаком» эксклюзив

03 Мая 2023 • 17:10 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
07.05 18:00

Агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы защитника «Спартака» Георгия Джикии, в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился информацией о контракте футболиста и московского клуба.

«Злободневный вопрос. Обсуждать детали трудовых договоров футболистов и тренеров с клубами просто неправомерно и некорректно. Не буду подтверждать или опровергать эту информацию. Кому-то стукнуло в голову написать это. Это щепетильные моменты, они не подлежат огласке, а у нас почему-то принято об этом говорить», - сказал Шпинёв.

Напомним, сегодня появилась информация о том, что контракт между Джикией и «красно-белыми» автоматически продлится на год, если он проведёт более половины матчей, которые клуб сыграет в следующем сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Георгий Джикия Вадим Шпинёв
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