Агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы защитника «Спартака» Георгия Джикии, в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился информацией о контракте футболиста и московского клуба.

«Злободневный вопрос. Обсуждать детали трудовых договоров футболистов и тренеров с клубами просто неправомерно и некорректно. Не буду подтверждать или опровергать эту информацию. Кому-то стукнуло в голову написать это. Это щепетильные моменты, они не подлежат огласке, а у нас почему-то принято об этом говорить», - сказал Шпинёв.

Напомним, сегодня появилась информация о том, что контракт между Джикией и «красно-белыми» автоматически продлится на год, если он проведёт более половины матчей, которые клуб сыграет в следующем сезоне.