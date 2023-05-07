Дамир Юсупов: «Спартак» в гостях должен немножко подпортить праздник питерцам»

Известный российский пилот Дамир Юсупов, являющийся известным болельщиком московского «Спартака», поделился ожиданиями от матча 26-го тура Российской премьер-лиги между «красно-белыми» и «Зенитом». Напомним, стартовый свисток, начинающий сегодняшнее противостояние, прозвучит в 18:00 по московскому времени.

«Зенит» — принципиальный соперник, и «Спартак» в гостях должен выиграть, немножко подпортить праздник питерцам. Я к Санкт-Петербургу хорошо отношусь, но «Спартак» — моя любимая команда», - цитирует Юсупова ТАСС.

Отметим, что «сине-бело-голубые» располагаются на первом месте в турнирной таблице РПЛ. Сегодня коллектив может в пятый раз подряд одержать победу в чемпионате России.