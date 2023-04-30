Футбольный эксперт Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал выступление зенитовца Малкома в матче против «Крыльев Советов». Бразилец забил четыре гола.

«Сейчас Малком - объективно сильнейший игрок нашего чемпионата. До зимней паузы мы говорили о нем и о Промесе. То теперь уже все. Конечно, Малком - лучший после покера. Думаю, его признают лучшим игроком, однозначно.

Малком - сильный футболист. «Зенит» молодцы, что привезли такого игрока. Он доказывает свой уровень. Думаю, сейчас «Зенит» может его продать и просить много денег. Спрос на него точно будет, потому что он сильный футболист», - сказал Мостовой.