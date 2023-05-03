Тихонов — о «Спартаке»: «Если бы все были здоровы, был бы другой результат»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о матче 25-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1).

По мнению эксперта, на результаты «Спартака» в весенней части сезона негативное влияние оказывает постоянная ротация состава из-за травм и дисквалификаций ведущих игроков.

«В «Спартаке» многое зависит от Соболева, но он на Кубок не играл. Промес был травмирован, Мозеса нет. Поэтому у «Спартака» и получилась такая рваная весна. Если бы все были здоровы, был бы другой результат», — приводит слова Тихонова «РБ Спорт».

После 25 туров чемпионата России «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 49 очков. До конца турнира командам осталось провести по пять матчей.