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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тихонов — о «Спартаке»: «Если бы все были здоровы, был бы другой результат»

03 Мая 2023 • 13:15 Комментировать
Спартак Москва
1:1
Ростов
окончен

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о матче 25-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1).

По мнению эксперта, на результаты «Спартака» в весенней части сезона негативное влияние оказывает постоянная ротация состава из-за травм и дисквалификаций ведущих игроков.

«В «Спартаке» многое зависит от Соболева, но он на Кубок не играл. Промес был травмирован, Мозеса нет. Поэтому у «Спартака» и получилась такая рваная весна. Если бы все были здоровы, был бы другой результат», — приводит слова Тихонова «РБ Спорт».

После 25 туров чемпионата России «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 49 очков. До конца турнира командам осталось провести по пять матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ростов Андрей Тихонов
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