Булыкин: «У «Зенита» нереальный бюджет»

«Бюджет - всему голова», считает бывший игрок российской сборной и московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин, когда речь зашла об успехах питерского «Зенита». Накануне клуб, напомним, снова стал чемпионом России - уже в пятый раз кряду. Булыкин не удивлен этим - по его словам, в современном футболе финансовые способности имеют ключевое значение.

- Доминация у «Зенита» хорошая, потому что там собраны качественные футболисты, есть бюджет нереальный, поэтому они будут иметь превосходство, - считает Булыкин, слова которого цитирует «Газета.Ru».

До конца российского чемпионата остаются еще четыре тура.