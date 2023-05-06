Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Будем стараться не зашквариться»: Судья матча «Зенит» - «Спартак» ответил на вопросы

06 Мая 2023 • 14:05 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
1 1.50 X 4.70 2 6.00
07.05 18:00

На канале Российского футбольного союза в YouTube было опубликовано очередное видео, на котором арбитры читают комментарии о себе. На этот раз одним из героев выпуска стал Павел Кукуян, который в воскресенье отработает на матче «Зенит» - «Спартак».

«Кукуян вообще перспективный арбитр, пока вроде не успел особо зашквариться. Дай бог ему дальше продолжать в том же духе, толковые судьи нам очень нужны», - прочитал комментарий Кукуян.

«Спасибо за комментарий, будем стараться не зашквариться», - ответил Кукуян.

«Кукуян – худший арбитр. Матчи с ним смотреть скучно. Почувствовал себя топ-арбитром», - прочитал судья другой комментарий.

«Если команды скучно играют, то и судья скучно судит. Если на поле веселье, то и судья веселится», - сказал Кукуян.

«На самом деле я очень добрый и мягкий», - так ответил Кукуян на комментарий о том, что он суровый арбитр.

«А, это тот клоун, который свистел в одну сторону в матче с «Зенитом»? Да, помню-помню, как он активно рисовал карточки нашим игрокам и свистел на любой «нырок» зенитовцев», - прочитал Кукуян ещё один комментарий.

«Если бы я хотя бы понимал, о какой это игре… «Рисовал карточки?» Обычно карточки редко достаю, а здесь видимо рисовал… Наверное, автор комментария в цирк не ходил ни разу, и не знает, что такое клоун», - сказал Кукуян.

Матч «Зенит» - «Спартак» стартует 7 мая в 18:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Павел Кукуян
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ СПАРТАК МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
95 мин
Химки Химки
Динамо Москва Динамо Москва
0
0
4.70 3.90 1.75
Видео
06.05.23 в 16:30
Торпедо Москва Торпедо Москва
Ахмат Ахмат
4.00 3.70 1.92
Видео
06.05.23 в 19:00
Ростов Ростов
Факел Факел
1.57 4.20 6.00
Видео
07.05.23 в 14:00
Пари НН Пари НН
Урал Урал
2.65 3.55 2.65
Видео
07.05.23 в 16:30
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Оренбург Оренбург
1.56 4.50 5.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Мая
15:41 · Россия. Премьер-лига
«Не мой уровень»: Мостовой отреагировал на информацию о приглашении в детскую академию
15:39 · Россия. Премьер-лига
Агент Соу: «Думаю, ему придётся вернуться в «Ростов»
15:04 · Россия. Премьер-лига
Данни: «Зенит» победит в матче со «Спартаком» и отпразднует чемпионство дома»
14:49 · Россия. Премьер-лига
Израильский клуб интересуется Игнатьевым, но не может позволить себе зарплату футболиста
14:42 · Россия. Премьер-лига
Мостовой не смог заполнить анкету, его обучение на тренера под угрозой
14:05 · Россия. Премьер-лига
«Будем стараться не зашквариться»: Судья матча «Зенит» - «Спартак» ответил на вопросы
14:03 · Россия. Премьер-лига
Йоканович: «Будем гнуть свою линию и бороться за победу»
13:53 · Россия. Премьер-лига
Талалаев: «Мы получили цифры игры «Динамо» с «Зенитом», и прямо страшно нам всем стало»
13:38 · Россия. Премьер-лига
Чепчугов — о Карраскале: «Опередить таких футболистов, как Месси, Грилиш, Сане и Леау — настоящее достижение»
13:35 · Россия. Премьер-лига
«Химки» - «Динамо»: прямая трансляция, составы, онлайн
13:34 · Россия. Первая лига
«Енисей» прервал 6-матчевую серию неудач, обыграв «КАМАЗ»
13:20 · Россия. Премьер-лига
МВД ограничило вместимость «Лужников» до 15 тысяч человек – там пройдёт суперфинал Кубка России
13:18 · Россия. Премьер-лига
Рамирес: «Хочется выиграть все оставшиеся матчи в РПЛ»
13:16 · Россия. Премьер-лига
Уилкшир: «Черчесов всегда добивается результата»
13:09 · Россия. Премьер-лига
Прогноз на матч «Торпедо» - «Ахмат» от Бубнова
Все новости
Рекомендуем