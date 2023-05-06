«Будем стараться не зашквариться»: Судья матча «Зенит» - «Спартак» ответил на вопросы

На канале Российского футбольного союза в YouTube было опубликовано очередное видео, на котором арбитры читают комментарии о себе. На этот раз одним из героев выпуска стал Павел Кукуян, который в воскресенье отработает на матче «Зенит» - «Спартак».

«Кукуян вообще перспективный арбитр, пока вроде не успел особо зашквариться. Дай бог ему дальше продолжать в том же духе, толковые судьи нам очень нужны», - прочитал комментарий Кукуян.

«Спасибо за комментарий, будем стараться не зашквариться», - ответил Кукуян.

«Кукуян – худший арбитр. Матчи с ним смотреть скучно. Почувствовал себя топ-арбитром», - прочитал судья другой комментарий.

«Если команды скучно играют, то и судья скучно судит. Если на поле веселье, то и судья веселится», - сказал Кукуян.

«На самом деле я очень добрый и мягкий», - так ответил Кукуян на комментарий о том, что он суровый арбитр.

«А, это тот клоун, который свистел в одну сторону в матче с «Зенитом»? Да, помню-помню, как он активно рисовал карточки нашим игрокам и свистел на любой «нырок» зенитовцев», - прочитал Кукуян ещё один комментарий.

«Если бы я хотя бы понимал, о какой это игре… «Рисовал карточки?» Обычно карточки редко достаю, а здесь видимо рисовал… Наверное, автор комментария в цирк не ходил ни разу, и не знает, что такое клоун», - сказал Кукуян.

Матч «Зенит» - «Спартак» стартует 7 мая в 18:00 по московскому времени.