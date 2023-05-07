Гол Бальде позволил «Спартаку» сравнять счёт в игре с «Зенитом»

В эти минуты в Петербурге проходит потенциально чемпионский матч «Зенит» - «Спартак». Команда Сергея Семака быстро повела после грубой ошибки голкипера гостей Александра Селихова, который вынес мяч в поле точно на ногу Клаудиньо. Но этот прокол вратаря не будет «золотым», так как под конец тайма «Спартак» отыгрался. Куинси Промес от лицевой линии доставил мяч к воротам, и Кейта Бальде в касание ногой переправил мяч в сетку. Счет стал 1:1. «Зенит» в любом случае остается лидером, а «Спартак» настигает «Ростов» на втором месте в таблице. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.