Тарханов оценил борьбу за серебро Российской премьер-лиги

Известный специалист Александр Тарханов высказался о борьбе за серебряные медали в нынешнем сезоне Премьер-лиги.

«Пять туров – это всё-таки определённая дистанция, если мы говорим о финишном отрезке. Здесь и сюрпризы могут быть разные. Пока, если посмотреть на календарь, «Ростов», «Спартак» и ЦСКА находятся в равных условиях», – приводит слова эксперта Bobsoccer. По его мнению, в такой борьбе важна стабильность команд, отметив хорошую форму «армейцев» на весеннем отрезке и молодость «Ростова», для которого, по словам Тарханова, важно сохранить свой стиль.

Напомним, что за пять туров до конца текущей кампании РПЛ «Ростов» находится на втором месте с 50 очками, опережая «Спартак» и ЦСКА на одно и два очка соответственно.