Шмаров высказался о возможном чемпионском коридоре «Спартаком» для «Зенита»

Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Шмаров ответил на вопрос, нужно ли «красно-белым» сделать чемпионский коридор для «Зенита».

«Спартаку» не стоит этого делать. Да и обычно их делают перед матчами, а не после. Но я считаю, что и до игры «красно-белые» не должны этого делать», — приводит слова Шмарова «РБ Спорт».

Очная встреча «Зенита» и «Спартака» состоится сегодня, 7 мая, в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 18:00 по московскому времени.

Отметим, что в этом матче «сине-бело-голубые» могут досрочно стать чемпионами страны, если одолеют «Спартак». Но в случае потери очков ЦСКА в игре с «Оренбургом», подопечным Сергея Семака для завоевания трофея хватит ничьей.