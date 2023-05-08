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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сенников: «Даже если бы «Зенит» проиграл все оставшиеся матчи, конкуренты не набрали бы всех возможных очков» эксклюзив

08 Мая 2023 • 12:39 Комментировать
Зенит
3:2
Спартак Москва
окончен

Футбольный эксперт Дмитрий Сенников в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением по поводу чемпионства «Зенита» и матча питерцев со «Спартаком».

- Насколько принципиальным было для «Зенита» оформить чемпионство именно в матче со «Спартаком»?

- Есть принципиальный момент. Для болельщиков это всегда соперничества двух клубов. По игре гости вчера очень хорошо выглядели. Даже обидно за «Спартак», что у него все так сложилось в концовке. Команда заслужила по игре ничью. Здорово играла.

- Судейство снова вышло на первый план. У вас есть вопросы к Кукуяну по этому матчу?

- В первом тайме был спорный пенальти, который могли назначить. Эпизод со вторым голом в ворота «Спартака» тоже неоднозначный. Там было нарушение в центре поля, но момент уже был заигран, прошло несколько передач, защитник «красно-белых» уже выбил мяч. То есть была вторая стадия атаки, ВАР не мог вмешаться и отменить гол. Если бы изначально нарушение правил было зафиксировано, но сам момент происходил чуть ли не за спиной Кукуяна. Сложный какой-то эпизод.

- То есть вчерашняя победа «Зенита» получилась с каким-то привкусом?

- Я бы не сказал, что все по делу. По делу было бы 2:2. Команда вдесятером продолжала атаковать, забила. «Спартак» заслужил ничью. А если говорить о чемпионстве по итогам всего сезона, конечно, питерцы хорошо провели чемпионат. Хотя вчерашняя победа «Зенита» получилась натужная. Питерцы не переиграли «Спартак».

- Для «Зенита» это чемпионство одно из самых напряженных по развязке за последние годы. Можно ли сказать, что появляется конкуренция, или вы ее не видите?

- Мне кажется, наоборот. «Зенит» стал чемпионом за четыре тура до финиша, легко и спокойно. Даже если бы питерцы проиграли все оставшиеся матчи, то конкуренты не набрали бы всех возможных очков. Тут все было предсказуемо. «Зенит» вторую часть чемпионата вообще играл в полсилы.

- То есть серия чемпионств «Зенита» - это скорее слабость соперников, чем превосходство питерцев?

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- Да. Сейчас нет другого конкурентоспособного клуба, который мог бы на протяжении всего чемпионата соперничать с «Зенитом». Были очень хорошие серии у ЦСКА, «Ростова», «Спартака», когда команды активно набирали очки. Но потом все равно проваливались, и могли проиграть любому сопернику.

- Является ли Сергей Семак лучшим тренером РПЛ, ведь вряд ли с другим клубом у него получилось бы взять чемпионство?

- Если брать последние пять лет, наверное, да. А если говорить об этом чемпионате, я бы поспорил. Рассмотрел бы Карпина. У него состав и возможности ниже, но он приблизился к «Зениту», и по игре, когда «Ростов» сыграл 0:0 с питерцами, его команда ни чем не уступала.

- Кого назвали бы лучшим игроком «Зенита» в этом сезоне?

- Мне всегда нравился Вендел. Он все выгрызает в центре поля. Понятно, что Малком много забил, но Вендел - один из лучших игроков «Зенита».

- Кто в ближайшее время нарушит гегемонию питерцев?

- Я не вижу на данный момент такого клуба. Если из «Зенита» уйдут пять бразильцев, может быть, будет конкуренция. «Спартак», «Краснодар», «Локомотив», ЦСКА могли бы побороться.

- Есть мнение, что для того, чтобы нарушить гегемонию «Зенита», надо стать богаче питерцев. Согласны с этим?

- Нет. Нужен хороший состав, тренерские способности и стечение обстоятельств. Понятно, что если «Зенит» купит всех лучших российских игроков, то можно говорить, что все от денег зависит. А так, на поле одиннадцать человек, и не всегда деньги играют решающую роль. Есть много других факторов.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Дмитрий Сенников
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