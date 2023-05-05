Денисов: «Не испытываю никакого интереса к чемпионату России»

Бывший капитан сборной России Игорь Денисов высказался об уровне Российской премьер-лиги.

«К сожалению, вообще не испытываю никакого интереса к чемпионату России. Его уровень очень сильно упал. Когда удаётся увидеть какие-то матчи, понимаю, что я мог бы прямо сейчас без подготовки выйти на поле и выступить не хуже», — заявил экс-полузащитник в интервью «Спорт-Экспрессу». По его словам, уровень интенсивности российской лиги сильно уступает европейским чемпионатам, отметив и отсутствие мотивации для клубов кроме борьбы за чемпионство и вылет.

Напомним, что Игорь Денисов выступал за «Зенит», «Анжи», «Динамо» и «Локомотив», завершив профессиональную карьеру в 2019 году. На его счету четыре чемпионских титула Российской премьер-лиги.