«Зенит» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В 26-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Зенит» и «Спартак».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Зенит - Спартак Москва
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Протокол игры
Кержаков Михаил•Караваев Вячеслав•Родригао де Соуза•Ренан Роберт•Дуглас Сантос•Кузяев Далер•Барриос Вильмар•Клаудиньо•Малком Филипе•Кассьерра Матео•Мостовой Андрей
Селихов Александр•Денисов Даниил•Дуарте Алексис•Чернов Никита•Тавареш Томаш•Зиньковский Антон•Мартинс Кристофер•Зобнин Роман•Промес Квинси•Бальде Диао Кейта•Соболев Александр Сергеевич
07 мая. Стадион "Газпром Арена" (Санкт-Петербург).
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