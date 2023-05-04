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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили: «Оборона «Спартака» — просто решето, даже Буффон не спас бы»

04 Мая 2023 • 14:57 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
07.05 18:00

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался об игре «красно-белых» в обороне.

Ветеран отметил некомпетентность большинства защитников московской команды, которая не позволяет «Спартаку» побеждать во многих матчах. По мнению Кавазашвили, новобранцы до сих пор не понимают требований главного тренера.

«Оборона «Спартака» — просто решето. Даже Буффон не спасал бы команду c такой защитой», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

После 25 туров чемпионата России «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице, имея в своём активе 49 набранных очков.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Джанлуиджи Буффон Анзор Кавазашвили
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