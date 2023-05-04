Кавазашвили: «Оборона «Спартака» — просто решето, даже Буффон не спас бы»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался об игре «красно-белых» в обороне.

Ветеран отметил некомпетентность большинства защитников московской команды, которая не позволяет «Спартаку» побеждать во многих матчах. По мнению Кавазашвили, новобранцы до сих пор не понимают требований главного тренера.

«Оборона «Спартака» — просто решето. Даже Буффон не спасал бы команду c такой защитой», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

После 25 туров чемпионата России «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице, имея в своём активе 49 набранных очков.