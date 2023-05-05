Широков: «Вы думаете, что в России легко выиграть чемпионат? Спаллетти выиграл два раза подряд»

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков высказался о победе «Наполи» в чемпионате Италии. Напомним, что возглавляет команду из Неаполя экс-наставник «Зенита» Лучано Спаллетти.

Широков поздравил итальянского специалиста, отметив, что Спаллетти является большим тренером, которому в своё время дважды удалось выиграть чемпионат России.

«Он давно к этому шёл, блестящий результат. Вы думаете, что в России легко выиграть чемпионат? Спаллетти выиграл два раза подряд титул в РПЛ, а его преемник потом не смог этого сделать», — цитирует Широкова «РБ Спорт».

Спаллетти возглавлял «Зенит» с 2009 по 2014 год. Помимо двух чемпионств, итальянец также выиграл в петербургской командой Кубок и Суперкубок России.