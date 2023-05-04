Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис: «Болельщики и футболисты «Спартака» ноют, что против них бьются все команды РПЛ, а чего они хотели?»

04 Мая 2023 • 11:05 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
07.05 18:00

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о причинах успеха главного тренера «Ростова» Валерия Карпина в матчах против «Спартака».

Напомним, в матче 25-го тура РПЛ южане сыграли вничью с «красно-белыми» (1:1), упустив победу в самой концовке встречи. По мнению Канчельскиса, Карпин уступил «Спартаку» лишь в двух матчах из 10 благодаря запредельному настрою футболистов на матчи против московской команды.

«Ребят, ну против такой команды, как «Спартак», все будут настраиваться. А сами болельщики и футболисты «красно-белых» плачут и ноют, что против них так бьются все команды РПЛ. А чего они хотели, чтобы против них просто так выходили на поле и отдавали игры?» — приводит слова Канчельскиса Sport24

После 25 туров чемпионата России «Ростов» занимает второе место в турнирной таблице и опережает третий «Спартак» на одно очко.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ростов Валерий Карпин Андрей Канчельскис
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ СПАРТАК МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Мая
11:53 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА поздравил Слуцкого с днём рождения
11:47 · Россия. Премьер-лига
Аленичев высказался о матче «Зенит» - «Спартак»
11:36 · Кубок России
Ахметов объяснил, почему «Краснодар» не смог обыграть «Акрон» в основное время
11:31 · Россия. Премьер-лига
Семак и Карпин претендуют на награду лучшему тренеру РПЛ
11:22 · Россия. Премьер-лига
Вратарь «Краснодара» Сафонов: «Рассчитываем на победу в Кубке России»
11:15 · Россия. Премьер-лига
Аленичев: «Есть опасения, что «Спартак» не попадёт в тройку»
11:05 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Болельщики и футболисты «Спартака» ноют, что против них бьются все команды РПЛ, а чего они хотели?»
10:48 · Россия. Премьер-лига
Мостовой — о Слуцком: «Мне неинтересны мнения людей из подводной лодки»
10:33 · Россия. Премьер-лига
«Бешикташ» нацелился на игрока «Зенита»
10:29 · Россия. Премьер-лига
Тихонов предложил перейти на систему «весна-осень»
10:17 · Россия. Премьер-лига
Тихонов: «Были предложения из ближнего зарубежья и России»
10:07 · Россия. Премьер-лига
Тихонов оценил работу российских судей
10:04 · Россия. Премьер-лига
Гаджи Гаджиев: «Думаю, Кузяев не потеряется в чемпионате Турции»
09:45 · Россия. Премьер-лига
Тихонов назвал причину эмоционального поведения Абаскаля
09:31 · Россия. Премьер-лига
Тихонов — о Дуарте: «Если в команде, откуда тебя брали, ты был капитаном в 23 года — у тебя должны быть качества»
Все новости
Рекомендуем