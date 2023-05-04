Канчельскис: «Болельщики и футболисты «Спартака» ноют, что против них бьются все команды РПЛ, а чего они хотели?»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о причинах успеха главного тренера «Ростова» Валерия Карпина в матчах против «Спартака».

Напомним, в матче 25-го тура РПЛ южане сыграли вничью с «красно-белыми» (1:1), упустив победу в самой концовке встречи. По мнению Канчельскиса, Карпин уступил «Спартаку» лишь в двух матчах из 10 благодаря запредельному настрою футболистов на матчи против московской команды.

«Ребят, ну против такой команды, как «Спартак», все будут настраиваться. А сами болельщики и футболисты «красно-белых» плачут и ноют, что против них так бьются все команды РПЛ. А чего они хотели, чтобы против них просто так выходили на поле и отдавали игры?» — приводит слова Канчельскиса Sport24.

После 25 туров чемпионата России «Ростов» занимает второе место в турнирной таблице и опережает третий «Спартак» на одно очко.