Матч «Зенит» - «Спартак» может завершиться судейским скандалом

Дерби двух столиц между «Зенитом» и «Спартаком» рискует завершиться судейским скандалом. После первого тайма в среде болельщиков и экспертов обсуждаются сразу два эпизода, в которых Павел Кукуян, возможно, допустил ошибки в пользу «сине-бело-голубых».

Сначала Кукуян вполне мог назначить одиннадцатиметровый удар в ворота «Зенита». Кейта Бальде в чужой штрафной площади убрал мяч в центр и через мгновение получил удар в область голеностопа от Роберта Ренана. Пенальти назначен не был, ВАР не вмешался.

Спустя пару мгновений в ходе голевой атаки «Зенита» Далер Кузяев толкнул в спину Романа Зобнина, но и здесь Кукуян фола не заметил.

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