Игрока «Спартака» удалили с поля в матче с «Зенитом» после вмешательства ВАР

В воскресенье вечером матч 26-го тура Премьер-лиги России проводят «Зенит» и «Спартак». Ближе к заключительному отрезку встречи гости из Москвы остались в численном меньшинстве. Красную карточку за грубый фол против Малкома получил защитник Алексис Дуарте.

Арбитр Павел Кукуян сначала показал Дуарте жёлтую карточку. Далее в ситуацию вмешался ВАР (Сергей Иванов), и главный рефери отправился смотреть повтор. В итоге предупреждение заменили на удаление.

Следить за заключительным отрезком битвы «Зенит» - «Спартак» можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.