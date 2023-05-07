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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игрока «Спартака» удалили с поля в матче с «Зенитом» после вмешательства ВАР

07 Мая 2023 • 19:44 Комментировать
Зенит
3:2
Спартак Москва
окончен

В воскресенье вечером матч 26-го тура Премьер-лиги России проводят «Зенит» и «Спартак». Ближе к заключительному отрезку встречи гости из Москвы остались в численном меньшинстве. Красную карточку за грубый фол против Малкома получил защитник Алексис Дуарте.

Арбитр Павел Кукуян сначала показал Дуарте жёлтую карточку. Далее в ситуацию вмешался ВАР (Сергей Иванов), и главный рефери отправился смотреть повтор. В итоге предупреждение заменили на удаление.

Следить за заключительным отрезком битвы «Зенит» - «Спартак» можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Павел Кукуян Малком Филипе Алексис Дуарте
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