Колосков назвал самый популярный клуб России

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о самом популярном клубе в России.

«Нет четких критериев популярности. Здесь дело вкуса. На сегодняшний день, наверное, самый популярный «Зенит». Я так считаю, потому что они на первом месте, и у них футболисты высокого европейского уровня», — приводит слова Колоскова «Спорт-Экспресс».

Функционер добавил, что у «сине-бело-голубых» очень высокая посещаемость, в отличие от других команд.

После 25 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 61 очко. 7 мая подопечные Сергея Семака сыграют со «Спартаком», начало встречи запланировано на 18:00 по мск.