Кавазашвили считает, что если «Спартак» не проиграет «Зениту» — это будет успех

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура РПЛ между «красно-белыми» и «Зенитом».

«Надеюсь, что первый тайм будет очень зрелищным. А смогут ли спартаковцы выдержать натиск «Зенита» во второй половине игры — вопрос. Все‑таки сегодня команда Семака находится на пике. Считаю, если «Спартак» сыграет вничью, это будет успехом», — приводит слова Кавазашвили «Матч ТВ».

Поединок «Зенит» - «Спартак» состоится завтра, 7 мая. Начало игры запланировано на 18:00 по московскому времени. За всеми событиями матча можно будет смотреть в текстовой трансляции на портале LiveResult.