Нигматуллин прокомментировал ошибку Селихова в матче против «Зенита»

Бывший вратарь московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался об ошибке голкипера столичного «Спартака» Александра Селихова в матче 26-го тура Российской премьер-лиги против «Зенита», после которой Клаудиньо открыл счёт.

Экс-игрок сборной России отметил, что Селихов искал лучшее решение, но, конечно же, затянул с принятием решения.

«Да, это нелепый гол и цена этой ошибки может быть велика, учитывая борьбу «Спартака» за медали. Ошибки случаются у всех, но цена этих ошибок всегда разная», - приводит слова Нигматуллина «РБ Спорт».

Напомним, что «Спартак» после победы ЦСКА над «Оренбургом» опустился на четвертую позицию.