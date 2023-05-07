Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Александр Мостовой: «Пока в «Зените» такой уровень иностранцев, они не перестанут забирать титул»

07 Мая 2023 • 21:08 Комментировать
Зенит
3:2
Спартак Москва
окончен

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о чемпионстве «Зенита».

Мостовой считает, что главной причиной успешных результатов питерцев являются иностранцы высочайшего уровня, если «Зенит» их удержит, то будет чемпионом ещё долгое время. Александр заявил, что шесть бразильцев, играющие за клуб из Санкт-Петербурга, способны сделать победителем любой клуб в России.

«Абсолютно заслуженная победа «Зенита», - приводит слова Мостового Sport24.

Отметим, что в СМИ неоднократно появлялись слухи о возможном уходе лидера «Зенита» Малкома из клуба, но до официальной информации дело не доходило.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Мостовой
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Пари НН Пари НН
Урал Урал
0
0
2.65 3.55 2.65
Видео
Окончен
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Оренбург Оренбург
2
1
1.56 4.50 5.60
Видео
Окончен
Зенит Зенит
Спартак Москва Спартак Москва
3
2
1.60 4.50 5.20
Видео
Окончен
Краснодар Краснодар
Крылья Советов Крылья Советов
2
1
1.90 3.90 3.90
Видео
08.05.23 в 17:00
Локомотив Москва Локомотив Москва
Сочи Сочи
2.21 3.60 3.25
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Мая
21:24 · Россия. Премьер-лига
Семак произнёс речь в раздевалке «Зенита» после чемпионства
21:21 · Россия. Премьер-лига
Семак: «По какой причине клуб решил вместе с РФС перенести празднование, я не знаю»
21:19 · Россия. Премьер-лига
Бывший игрок «Спартака» Гаврилов раскритиковал уровень игроков РПЛ
21:13 · Россия. Премьер-лига
Семак: «Спартак» на определенном отрезке сезона смотрелся очень прилично и навязывал нам конкуренцию»
21:12 · Россия. Премьер-лига
Бывший игрок «Спартака» Гаврилов высказался о победе «Зенита» в нынешнем сезоне РПЛ
21:08 · Россия. Премьер-лига
Александр Мостовой: «Пока в «Зените» такой уровень иностранцев, они не перестанут забирать титул»
21:05 · Россия. Премьер-лига
Реакция Губерниева на очередное чемпионство «Зенита»
21:00 · Россия. Премьер-лига
Михаил Кержаков: «Могли отложить чемпионство, но Сергеев вышел и решил вопросы»
20:57 · Россия. Премьер-лига
Абаскаль – о втором голе «Зенита»: «Будет скандал» 4
20:57 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» обратится в ЭСК РФС по итогам матча с «Зенитом» 1
20:52 · Россия. Премьер-лига
Игроки «Зенита» пели матерную песню группы «Ленинград» после чемпионства 1
20:49 · Россия. Премьер-лига
Семак: «Матч получился очень интересный, потрясающая режиссура»
20:46 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Локомотив», «Спартак» и все остальные не способны противостоять «Зениту»
20:45 · Россия. Премьер-лига
Лыжница Степанова сняла футболку после чемпионства «Зенита» фото
20:37 · Россия. Премьер-лига
Быстров высказался о второй звезде «Зенита» 5
Все новости
Рекомендуем