Александр Мостовой: «Пока в «Зените» такой уровень иностранцев, они не перестанут забирать титул»

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о чемпионстве «Зенита».

Мостовой считает, что главной причиной успешных результатов питерцев являются иностранцы высочайшего уровня, если «Зенит» их удержит, то будет чемпионом ещё долгое время. Александр заявил, что шесть бразильцев, играющие за клуб из Санкт-Петербурга, способны сделать победителем любой клуб в России.

«Абсолютно заслуженная победа «Зенита», - приводит слова Мостового Sport24.

Отметим, что в СМИ неоднократно появлялись слухи о возможном уходе лидера «Зенита» Малкома из клуба, но до официальной информации дело не доходило.