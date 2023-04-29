Сергеев считает, что пока рано говорить о чемпионстве «Зенита»

Форвард «Зенита» Иван Сергеев высказался о вероятном чемпионстве «сине-бело-голубых».

«Тему чемпионства никто не затрагивал. Впереди есть еще пять туров, посмотрим, как будет дальше. Будем готовиться к «Спартаку», а в турнирную таблицу нужно смотреть уже после», — цитирует Сергеева «РБ Спорт».

В текущем сезоне 27-летний нападающий принял участие в 29 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 12 голов и сделал шесть ассистов.

После 25 туров «Зенит» лидирует в чемпионате России, опережая идущий на втором месте «Ростов» на 12 очков. Однако у команды Валерия Карпина есть игра в запасе.